Moldova: operatore del gas, il Paese ha bisogno di piano per pagare Gazprom (2)

- La scorsa settimana Gazprom ha minacciato la Moldova con la sospensione delle consegne di gas e una possibile risoluzione del contratto, se i pagamenti in sospeso non saranno effettuati entro il 20 ottobre, a seguito delle critiche del governo di Chisinau relative alla riduzione del 30 per cento del volume di gas russo consegnato alla Moldova. La società russa ha accusato la società Moldovagaz, operatore del gas moldavo, di "violare regolarmente le condizioni contrattuali in merito ai termini di pagamento" e, inoltre, la stessa società ha chiesto più volte a Gazprom "condizioni contrattuali meno stringenti in merito ai volumi forniti", e la società russa "le ha regolarmente soddisfatte". (segue) (Rob)