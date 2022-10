Moldova: operatore del gas, il Paese ha bisogno di piano per pagare Gazprom (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il contratto quinquennale, Moldovagaz e Gazprom stabilirebbero entro l'inizio di novembre i volumi di gas consegnati nei prossimi 12 mesi. "Il presidente russo Vladimir Putin spera sicuramente che quando i consumatori vedranno quanto stanno pagando per il gas, sceglieranno un governo più favorevole alla Russia. Troveremo altre fonti e, se non riusciamo a effettuare i pagamenti, troveremo il modo per risparmiare", ha detto l'analista Sergiu Tofilat. La Moldova, che faceva parte dell'Unione Sovietica, confina con la Romania e l'Ucraina. È fortemente dipendente dal gas russo e sta cercando di diversificare la sua offerta, a seguito di controversie sui prezzi con la società russa Gazprom e timori di tagli delle consegne. (Rob)