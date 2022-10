Libano-Israele: segretario generale Onu accoglie con favore accordo su confine marittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha accolto con favore l’annuncio dei governi di Libano e Israele che “hanno formalmente accettato di risolvere la controversia sui confini marittimi, come mediato dagli Stati Uniti”. Lo ha affermato il portavoce del segretario generale, Stephane Dujarric, riferendo che si “crede fortemente” che questo sviluppo possa “promuovere una maggiore stabilità nella regione e una maggiore prosperità per i popoli libanese e israeliano”. “Le Nazioni Unite restano impegnate ad assistere le parti, come richiesto”, ha poi dichiarato Dujarric, concludendo: “Il Segretario generale ribadisce l'impegno delle Nazioni Unite a sostenere l'effettiva attuazione della risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza e di altre risoluzioni pertinenti che restano essenziali per la stabilità della regione”. (segue) (Lib)