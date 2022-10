Milano: rapporto Assolombarda, ottima copertura digitale e si investe in futuro green (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più nel dettaglio, secondo il rapporto di Assolombarda in collaborazione con Ey, Milano presenta una buona infrastruttura digitale: la copertura broadband è estesa al 100 per cento delle famiglie (come solo a Barcellona) e la rete wifi pubblica rimane la più capillare con 2.302 abitanti serviti da ciascun hotspot. Cresce inoltre la dotazione di sensori soprattutto in ambito sicurezza e gestione dei rifiuti. Si registrano tuttavia dei gap in termini di performance della rete fissa e mobile, con Milano che si posiziona a metà nel benchmark per velocità di download, upload e latenza. Il capoluogo lombardo conferma, inoltre, il proprio impegno per la sostenibilità urbana. Sul tema della mobilità, diminuisce il potenziale inquinante degli autoveicoli (10 per cento delle auto circolanti a Milano sono a basse emissioni, quota maggiore nel benchmark insieme all'11 per cento di Monaco), aumentano più che nel benchmark le colonne di ricarica per le auto elettriche (183 per milione di abitanti nel 2022, 4 volte il numero nel 2017) e l'estensione delle piste ciclabili (doppie rispetto al 2017). Inoltre, cresce la dotazione di bici condivise a 12.316 per milione di abitanti (quasi il doppio che a Parigi) e di scooter condivisi (3.166). Relativamente ad energia e ambiente, da sottolineare la sempre elevata quota di rifiuti conferita a riciclo (63 per cento, +7 p.p. rispetto a Monaco seconda nel benchmark e +15 p.p. rispetto ad Amsterdam, terza). Milano continua, tuttavia, a registrare distanze diffuse e rilevanti con le città di confronto quanto a infrastrutture per l'elettrico e reti energetiche. I punti maggiormente critici riguardano la qualità dell'aria e la scarsità di aree verdi, due elementi sui quali la città sta agendo, ma purtroppo condizionati anche da geografia e dimensione del capoluogo lombardo. (segue) (Com)