Milano: rapporto Assolombarda, ottima copertura digitale e si investe in futuro green (3)

- In termini di fornitura dei servizi e comunicazione della Pa, Milano e i benchmark condividono un approccio sempre più digitale e mostrano un sostanziale allineamento verso l'alto. Tutte, infatti, forniscono online i principali servizi anagrafici e di impresa e registrano un buon livello di innovazione dei pagamenti digitali in ambito turismo e mobilità. Nelle scelte delle piattaforme social per la comunicazione da parte dei Comuni si ricerca un bilanciamento tra i canali utili a rilanciare contenuti maggiormente amministrativi (come Facebook ma soprattutto Twitter, il più seguito a Milano) e quelli più di marketing (Instagram è la piattaforma i cui follower più crescono in tutte le città). Quanto agli usi degli spazi urbani, le città analizzate sono accomunate dall'essere ancora in un momento di assestamento dopo la pandemia. Gli spostamenti per motivi di lavoro misurati con dati Google a metà 2022 sono un quinto inferiori ai livelli pre-Covid (eccetto Monaco, con un gap nell'ordine del 10 per cento). Ciò riflette in parte la recrudescenza della pandemia nei primi mesi di quest'anno; tuttavia, è ragionevole supporre incida anche l'adozione dello smart working in modalità strutturale da parte di molte imprese. Si consideri in merito che nel Comune di Milano ancora nei primi tre mesi del 2022 il 90 per cento delle imprese propone lo smart working ai propri dipendenti.Più eterogenee sono le distanze dal pre-Covid dell'utilizzo del trasporto pubblico: a Milano gli spostamenti con TPL misurati da Google sono quasi un terzo inferiori al pre-pandemia, un gap simile ad Amsterdam e Berlino, ma più ampio che a Monaco, Barcellona e Parigi. Con riferimento agli usi della città, è opportuno menzionare che le strategie "smart" dei centri analizzati, con sempre più slancio sull'onda della pandemia includono anche riferimenti a modelli di urbanismo "umanistici" innovativi quali la città dei 15 minuti. Anche Milano sta approcciando questo modello e inizia a includere sotto il cappello dei 15 minuti iniziative e bandi recenti per ripensare la mobilità e il co-working di prossimità o sostenere attività di impatto sociale. (Com)