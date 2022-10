Roma: nel Municipio VII al via monitoraggio delle alberature scolastiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte, nel Municipio Roma VII, il monitoraggio delle alberature scolastiche. "Con grande soddisfazione annunciamo che nei giorni scorsi con l'affidamento ad un agrotecnico si è conclusa la procedura per i servizi di monitoraggio, censimento e controllo delle alberature scolastiche", dichiarano in una nota Francesco Laddaga ed Estella Marino, presidente ed assessora all'ambiente del Municipio Roma VII. "Un passo ulteriore per scuole sempre più belle e sicure, dopo gli importanti stanziamenti per l'edilizia scolastica (più di 7 milioni solo nell'assestamento di bilancio, cui si aggiungeranno i 25 milioni dal Campidoglio per l'efficientamento energetico) e il nuovo appalto, che partirà a breve, per il rinnovo delle aree ludiche nelle nostre scuole. La sicurezza dei bambini è stata una delle nostre prime preoccupazioni appena insediati, che ha trovato pronto riscontro nell'analoga preoccupazione dei tecnici dell'Ufficio del Verde Municipale, che hanno svolto le procedure nel più breve tempo possibile (e che per questo ringraziamo)", spiegano. (segue) (Com)