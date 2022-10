Roma: nel Municipio VII al via monitoraggio delle alberature scolastiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa settimana – proseguono Laddaga e Marino - abbiamo già svolto la prima riunione con il tecnico che da subito avvierà il controllo ed il monitoraggio delle circa 1.200 alberature nei giardini dei 160 plessi scolastici del Municipio VII; il verde scolastico è stato completamente decentrato ai Municipi con due tempistiche: nel 2015 il verde degli istituti comprensivi (elementari e medie) consegnato con un censimento delle alberature, mentre nel 2020 il verde di nidi e materne che non ha mai avuto alcun censimento. Abbiamo necessità come Municipio di avere degli esperti che monitorino le nostre alberature, che controllino gli eventuali interventi delle ditte di manutenzione e che avviino quel lavoro esperto di cura del verde (più che di manutenzione) e di supporto all'amministrazione nelle scelte che riguardano i giardini delle scuole", concludono. (Com)