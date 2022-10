Imprese: Dbrs Morningstar migliora rating Banco Bpm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di rating Dbrs Morningstar ha migliorato i principali rating di Banco Bpm nonché della sua controllata Banca Akros di 1 notch. L’upgrade dei rating - si legge in una nota - segue il miglioramento del Trend da ‘Negativo’ a ‘Positivo’ deciso dall’agenzia di rating lo scorso 19 novembre 2021 e vede un Trend ‘Stabile’ assegnato a tutti gli attuali rating di Banco Bpm. Questa azione di rating riflette il successo ottenuto dal Banco Bpm nel miglioramento della sua posizione finanziaria, in particolare in termini di qualità degli attivi, redditività ed efficienza operativa. Allo stesso tempo, Dbrs riconosce la solida posizione di mercato del Gruppo nelle ricche regioni del Nord Italia, rafforzata dalle continue misure di razionalizzazione della struttura operativa e dallo sviluppo della digitalizzazione e del business ‘fee-driven’, come la bancassicurazione. I rating sono inoltre sostenuti dal solido profilo di funding e di liquidità di Banco Bpm, nonché dall'adeguata posizione patrimoniale del Gruppo, trainata dalla generazione ricorrente di capitale e dal regolare accesso ai mercati all'ingrosso.(Rin)