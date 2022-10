Brasile: costo paniere alimentare base diminuisce 9,9 per cento in 3 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo del paniere alimentare di base in Brasile è diminuito del 9,9 per cento a settembre, rispetto alla precedente rilevazione di luglio 2022. Lo riferisce l'Associazione brasiliana dei supermercati (Abras). Gli alimenti che compongono il paniere sono riso, pasta, carne, fagioli, farina di frumento, farina di manioca, margarina, olio di soia, formaggio, zucchero, caffè e latte a lunga conservazione. Abras ha evidenziato che il costo medio nel Paese è passato da 362,84 real (71 euro) a luglio a 326,96 real (64 euro) a settembre. Nel periodo indicato i cali di prezzo più intensi si sono registrati per il latte a lunga conservazione (-15,49 per cento), nell'olio di soia (-11,83 per cento) e i fagioli (-10,17 per cento). (segue) (Brb)