Brasile: costo paniere alimentare base diminuisce 9,9 per cento in 3 mesi (2)

- Secondo Abras, la riduzione del prezzo del latte è correlata al periodo di produzione. Lo stesso fenomeno riguarderebbe i fagioli, che registrano un aumento del raccolto dopo un periodo di scarso approvvigionamento dovuto alla ridotta semina. Il prezzo del petrolio, e conseguentemente dei carburanti, tende a calare tornando a livelli normali dopo il rialzo causato dalla guerra in Ucraina, favorendo un calo generalizzato dei prodotti trasportati in larga parte su gomma. L'associazione ha anche indicato un aumento del 2,67 per cento dei consumi delle famiglie a settembre, terzo aumento consecutivo dopo il calo di maggio. Secondo Abras, l'aumento dei consumi è legato alla riduzione della disoccupazione, che ad agosto si è fermata al'8,9 per cento, e al pagamento di bonus e benefici alle famiglie da parte del governo federale (Auxilio Brasil e Auxilio gas), oltre che ai bonus inflazione pagati a tassisti e camionisti. (segue) (Brb)