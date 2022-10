Roma: Bonessio (Ev), ancora nessuna risposta sullo stato di degrado di Riva Ostiense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo capitolino di Europa verde ecologista, Ferdinando Bonessio, in una nota dichiara: "A distanza di quasi due mesi dalla mia denuncia sullo stato di degrado e incuria in cui versa l'area golenale di Riva Ostiense ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta in merito alle azioni che le autorità competenti intendono intraprendere per ripristinare le condizioni igienico sanitarie delle sponda sinistra del fiume Tevere". "Si tratta di una vera emergenza sociale e ambientale - aggiunge - che deve essere affrontata e risolta con la massima urgenza nell'interesse di una comunità di 'invisibili', nostri concittadini, costretti a vivere in condizioni precarie, non più tollerabili, circondati da rifiuti di ogni genere, topi e carcasse di animali. Una situazione che definisco totalmente disumana e non degna di una città inclusiva. Oggi quindi mi vedo costretto a scrivere nuovamente a tutte le istituzioni preposte per sollecitare i necessari provvedimenti volti a ripristinare il decoro di questa zona della capitale. Chiedo ancora una volta ai servizi sociali competenti di farsi carico del disagio che vivono le persone che abitano lungo le sponde del fiume offrendo loro assistenza e migliori condizioni di vita. Allo stesso tempo invito a bonificare l'area per evitare che in occasione delle piene del fiume i rifiuti, trascinati dalle correnti, finiscano in mare aperto. A pochi giorni dalla celebrazione del Tevere day sono convinto che non ci possa essere un vero rilancio e una riqualificazione del fiume di Roma se non vengono definitivamente superate situazioni di assoluto abbandono come quella di Riva Ostiense", conclude Bonessio. (Com)