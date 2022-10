Francia: nella raffineria della Sena Marittima di Esso-ExxonMobil non ci sono lavoratori in sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella raffineria di Esso-ExxonMobil di Port-Jerome-Gravenchon, nel dipartimento francese della Senna Marittima, questa mattina non ci sono lavoratori in sciopero. Lo ha reso noto il sindacato di Force Ouvrière. "I dipendenti hanno deciso di rientrare a lavorare ma (anche) di dare un ultimatum alla direzione per la negoziazione annuale obbligatoria del 6 dicembre", ha spiegato il delegato sindacale Pierre-Antoine Auger. "Ci aspettiamo di vedere se la squadra delle 14 sarà in sciopero o no", ha affermato una fonte del sindacato della Cgt citata dai media. (Frp)