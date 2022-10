Messico: approvata proroga compiti di polizia a forze armate fino al 2028

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Messico ha approvato con 339 voti favorevoli e 155 contrari la riforma costituzionale che estende fino al 2028 l'affidamento alle forze armate di compiti di polizia e pubblica sicurezza. La legge è passata con il sostegno della maggioranza del presidente Andres Manuel Lopez Obrador, composta da Morena, partito Verde (Pvem) e del Partito laburista (Pt), nonché dei voti del Partito rivoluzionario istituzionale (Pri) e di tre deputati del Partito democratico rivoluzionario (Prd). Il testo costituzionale sarà inviato alle camere legislative dei 32 stati della confederazione. Perché possa entrare in vigore la legge prevede che almeno la metà più uno degli Stati approvi il testo. Tra le modifiche approvate spicca l'iniziativa di riforma del punto transitorio 5 dell'articolo 29 della Costituzione, proposta dal Pri, che implica la creazione di una commissione in entrambe le camere del parlamento per valutare l'operato delle azioni militari in materia di sicurezza, come passo preliminare a una futura natura civile della Guardia nazionale. (segue) (Mec)