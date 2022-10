Messico: approvata proroga compiti di polizia a forze armate fino al 2028 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano voluto dal presidente Lopez Obrador e approvato in parlamento è contestato dalle opposizioni e da parte della società civile. Secondo l'Organizzazione non governativa di difesa dei diritti umani, Human rights watch (Hrw) affidare formalmente compiti di polizia alle forze armate rappresenta una seria minaccia per i diritti umani e la trasparenza. "Quasi due decenni di impiego delle forze armate oltre a non essere riuscito a porre fine all'implacabile violenza dei cartelli in Messico, ha causato innumerevoli atrocità da parte di soldati e fucilieri di marina, nella quasi totale impunità", si legge in una nota diffusa a fine agosto. "Il presidente Lopez Obrador dovrebbe abbandonare la strategia della sicurezza militarizzata fallita e abusiva dei suoi predecessori e concentrarsi sul rafforzamento delle istituzioni di giustizia civile del Messico", scrive Hrw. (segue) (Mec)