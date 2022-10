Messico: approvata proroga compiti di polizia a forze armate fino al 2028 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alla denuncia di Hrw "L'esercito, schierato in modo informale per svolgere compiti di polizia dal 2006, ha commesso diffuse violazioni dei diritti umani, comprese esecuzioni sommarie, sparizioni forzate e torture, senza riuscire ad affrontare livelli vertiginosi di criminalità violenta. Quando in passato soldati e fucilieri di marina sono stati schierati per questi compiti, hanno arbitrariamente arrestato civili, a volte sulla base di prove false. I soldati hanno trattenuto i civili senza accusa in basi militari, picchiandoli, minacciandoli e praticando waterboarding ed elettrochoc per estorcere confessioni. In molti casi i soldati hanno tentato di nascondere omicidi e abusi sbarazzando segretamente dei resti delle vittime. I responsabili di questi abusi non vengono quasi mai assicurati alla giustizia", sostiene Hrw. (Mec)