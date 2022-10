Edilizia: Istat, nel secondo trimestre crescita dell'1,8 per cento numero abitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre 2022 il comparto residenziale presenta una crescita congiunturale dell’1,8 per cento per il numero di abitazioni e dell’1,2 per cento per la superficie utile abitabile. La superficie dei fabbricati non residenziali è in calo rispetto al trimestre precedente (-2,2 per cento). Lo riferisce l'Istat in una nota. Nel secondo trimestre 2022 la stima del numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali, al netto della stagionalità, si colloca poco al di sotto della soglia delle 16,7 mila unità, la superficie utile abitabile si attesta intorno agli 1,44 milioni di metri quadrati, mentre quella non residenziale supera i 2,66 milioni di metri quadrati. In termini tendenziali, nel secondo trimestre del 2022 si registra un marcato aumento del settore residenziale: +13,7 per cento per il numero di abitazioni e +14,1 per cento per la superficie utile abitabile. L’edilizia non residenziale, nel secondo trimestre dell’anno, cresce del 12,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. "Dopo quattro trimestri di crescita congiunturale continua dei permessi di costruire del comparto residenziale, nel secondo trimestre 2022, il numero di abitazioni e la superficie utile, al netto della stagionalità, raggiungono il livello massimo dalla fine del 2012", è il commento dell'Istat. (Rin)