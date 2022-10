Svezia: Moderati raggiungono accordo di governo con cristiano-democratici e liberali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Moderati svedesi hanno raggiunto un accordo con i cristiano-democratici e i liberali per la formazione di un governo di minoranza. Lo ha reso noto il leader dei partito dei Moderati, Ulf Kristersson. "Alle 11 andrò dal presidente del Parlamento, Andreas Norlen, e indicherò che siamo pronti a un voto lunedì per la formazione di un nuovo governo”, ha affermato Kristersson. Il partito di estrema destra dei Democratici svedesi, il principale nel Parlamento di Stoccolma dopo le elezioni di settembre, non farà parte dell’esecutivo ma ha acconsentito a sostenere la sua formazione. “Avremmo voluto un governo di maggioranza in cui fossimo inclusi”, ha ammesso il leader dei Democratici svedesi, Jimmie Akesson, per il quale è comunque importante che la sua formazione sia in grado di esercitare una significativa influenza politica sul nuovo esecutivo. Akesson ha parlato in particolare della necessità di un cambio di paradigma nell’affrontare temi quali la lotta alla criminalità, la politica migratoria e le politiche d’asilo. (Sts)