Ue: de Guindos (Bce), in zona euro si va verso recessione di quasi l'1 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica nella zona euro tende a uno scenario di recessione di quasi l'1 per cento nel 2023 nel contesto della stretta monetaria e della crisi energetica legata alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato il il vicepresidente della Banca centrale europea (Bce), Luis de Guindos in un’intervista al quotidiano lituano “Verslo Zinios”. La Bce ha stabilito a settembre diverse ipotesi per la crescita della zona euro nel 2023 e "quello che consideravamo il nostro scenario ribassista (...) è vicino allo scenario di base", ha detto de Guindos, secondo cui la differenza "sta nell'evoluzione delle forniture di energia dalla Russia". Nello scenario di base, il 20 per cento delle forniture di energia verrebbe erogato regolarmente, a fronte di un blackout totale nel peggiore dei casi, che ora rientra negli scenari possibili. "L'attuale contesto globale, in cui si inseriscono le misure di politica monetaria, lo shock energetico e il deterioramento degli scambi, tra le altre cose, indica un rallentamento dell'economia globale e forse anche del tasso di inflazione", secondo de Guindos. (Sts)