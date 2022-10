Imprese: Generali Investments, quadro estremamente difficile per gli asset rischiosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pubblicazione dei dati sull'inflazione Usa (Cpi) e la pubblicazione dei verbali della Fed sono stati gli eventi principali della settimana. In entrambi i casi l'esito è stato il meno favorevole per gli asset rischiosi: le pressioni inflazionistiche restano ostinatamente elevate ed è stato confermato il forte impegno della Fed a contrastare le pressioni inflazionistiche. Tuttavia, i mercati sono rimbalzati dopo il rilascio del dato Usa, probabilmente a causa di fattori di natura tecnica, di attività di ricopertura di posizioni corte e dell'ipotesi, da parte di alcuni, che il mercato sia molto vicino al suo minimo. Il quadro resta comunque estremamente difficile per gli asset rischiosi; le valutazioni sui listini azionari hanno subito dure correzioni, ma le aspettative di utili no, il che non è coerente con uno scenario di rallentamento o di recessione. La prossima reporting season sarà fondamentale da monitorare e diverse società hanno già messo in guardia circa il raggiungimento degli obiettivi di profitto. (segue) (Rin)