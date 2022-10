Ue: “Handelsblatt”, Bce anticipa avvio riduzione del portafogli obbligazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) ha recentemente discusso un calendario per la futura riduzione del suo portafogli di obbligazioni. In particolare, la data di inizio dell'operazione è stata anticipata “al secondo trimestre del 2023”, secondo fonti informate sui fatti. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'Eurotower si è rifiutata di commentare queste indiscrezioni. Il bilancio della Bce è aumentato a circa novemila miliardi di euro a seguito dell'acquisto di titoli di Stato dei Paesi membri dell'Eurozona, effettuato negli ultimi anni attraverso l'allentamento quantitativo o “quantitative easing”. (Geb)