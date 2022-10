India: italiani in custodia a Mumbai, prossima udienza tra domani e lunedì (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fermo dei quattro connazionali, è avvenuto il 2 ottobre ad Ahmedabad, per i graffiti dipinti il 30 settembre su due vagoni della metropolitana locale nel deposito di Apparel Park. In quel caso l’ipotesi di reato è danneggiamento di proprietà pubblica (per un valore di 50 mila rupie, circa 600 euro). I quattro giovani – Sacha Baldo (29 anni di Monte San Vito, Ancona), Paolo Capecci (27 anni di Grottammare, Ascoli Piceno), Gianluca Cudini (24 anni di Tortoreto, Teramo) e Daniele Stranieri (21 anni di Spoltore, Pescara) – sono trattenuti in locali della polizia, non in carcere, e si trovano tutti insieme. Ieri sono stati nuovamente visitati dal personale del consolato, che segue la vicenda stretto contatto con le autorità locali e con i familiari. (segue) (Res)