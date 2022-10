Ucraina: Grossi (Aiea), vicini a istituzione zona sicurezza intorno a centrale nucleare Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci stiamo avvicinando all’istituzione di una zona di sicurezza intorno alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia”: lo ha scritto su Twitter il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. “In arrivo in Polonia con il treno notturno dall'Ucraina dopo un'intensa settimana di consultazioni con Russia e Ucraina. Ci stiamo avvicinando all'istituzione di una zona di sicurezza per la centrale nucleare di Zaporizhzhia la situazione dell'impianto è insostenibile e abbiamo bisogno di un'azione immediata per proteggerla”, ha scritto Grossi. (Res)