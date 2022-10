Mali: esplode ordigno al passaggio di un autobus, almeno 11 morti e 53 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 11 persone sono morte ed altre 53 sono rimaste ferite nella regione di Mopti, nel Mali centrale, nell'esplosione di un ordigno artigianale avvenuta al passaggio di un autobus di linea. Lo hanno confermato ai media fonti ospedaliere, mentre funzionari della sicurezza hanno precisato che l'esplosione è avvenuta lungo la strada che collega Bandiagara a Goundaka, nel primo pomeriggio di ieri. I feriti sono stati trasferiti agli ospedali più vicini, mentre le autorità hanno avviato le operazioni per mettere in sicurezza la zona, teatro da tempo di un'insurrezione jihadista che secondo la Missione delle Nazioni Unite in Mali (Minusma) ha provocato fino al 31 agosto almeno 72 morti tramite l'esplosione di ordigni artigianali. Governato da una giunta militare dall’agosto del 2020, il Mali è preda di un’insurrezione islamista nelle regioni settentrionali del Sahel che negli ultimi anni si è diffusa nel Paese e ha raggiunto i vicini Burkina Faso e Niger. (segue) (Res)