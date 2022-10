Mali: esplode ordigno al passaggio di un autobus, almeno 11 morti e 53 feriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’inizio dell’anno l’esercito maliano ha condotto numerose operazioni militari per “dare la caccia” ai gruppi jihadisti nelle regioni di Segou e Mopti, nel Mali centrale. Da febbraio la Francia ha avviato il graduale ritiro - ora concluso - dei suoi militari impegnati nell’operazione Barkhane e nella Task force europea Takuba, dimezzando gli oltre 5 mila effettivi a circa 2.500 uomini. Una decisione che ha creato dei vuoti di sicurezza riempiti da attori parastatali come il contestato gruppo paramilitare russo Wagner, la cui presenza in Mali – sebbene mai ufficialmente confermata dalle autorità di Bamako – e la crescente influenza di Mosca nel Paese hanno sancito la definitiva rottura delle relazioni della giunta militare con Parigi. Il progressivo ritiro delle forze francesi ha interessato da subito proprio le basi militari di Gossi, Menaka e Gao, che sono state chiuse e che sono state interessate da subito da nuovi violenti attacchi jihadisti. (Res)