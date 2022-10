Medio Oriente: due palestinesi morti in scontri con forze israeliane e Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due palestinesi sono rimasti uccisi in alcuni scontri con le Forze di difesa israeliane (Idf) a Jenin, nel nord della Cisgiordania. Lo ha riferito il ministero della Salute dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), secondo il quale gli scontri sono avvenuti in seguito ad un’operazione delle Idf. Il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, ha dichiarato che l'operazione era diretta contro un membro del movimento Hamas e che i militari avrebbero aperto il fuoco contro alcuni palestinesi armati. Il ministero palestinese ha fatto sapere che diverse persone sarebbero rimaste ferite. Non si placa, quindi, l'ondata di tensione in Cisgiordania. (Res)