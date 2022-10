Ucraina: Tikhanovskaya, Lukashenko non è sicuro della fedeltà dell'esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aleksandr Lukashenko darebbe l’ordine all’esercito bielorusso di partecipare all’invasione dell’Ucraina solo qualora fosse certo della fedeltà del suo esercito. Lo ha detto in un’intervista a “Politico”, Svetlana Tikhanovskaya, riconosciuta a livello internazionale come leader dell’opposizione bielorussa. “Immaginate la situazione qualora, una volta inviato quest’ordine, l'esercito bielorusso attraversasse il confine e iniziassero le diserzioni, i cambi di schieramento, e questo perché in realtà i militari non vogliono combattere contro gli ucraini. Immaginate il danno di reputazione davanti a Putin, davanti al Cremlino: sarebbe un fallimento epico", ha detto Tikhanovskaya. "Penso che il comando militare russo non si fidi dell'esercito bielorusso", ha detto l’esponente dell’opposizione, secondo cui a Mosca “non sono sicuri” del fatto che Lukashenko sia in grado “di soddisfare quest'ordine". In merito alla possibilità di riprendere le proteste in Bielorussia, interrotte da tempo, dopo le prime fasi post elezioni del 9 agosto 2020, Tikhanovskaya ha spiegato che si sta aspettando "una finestra di opportunità" che veda Putin e Lukashenko sufficientemente indeboliti dalla guerra in Ucraina. Organizzare proteste di massa in Bielorussia ora è "impossibile" perché "il prezzo è troppo alto", ha insistito Tikhanovskaya, parlando della crescente repressione che sta subendo la popolazione. (Res)