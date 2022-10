Partecipate: ok da Assemblea capitolina da aumento capitale di Eur spa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione è arrivata a termine di una lunga giornata in Aula Giulio Cesare, con la seduta che era convocata fino alle 14 ma tra sospensioni e riunioni dei capigruppo è andata avanti a oltranza. Diverse polemiche sono state sollevate dalle opposizioni e in Aula, intorno alle 19, sono arrivati 41 emendamenti. Secondo la capogruppo del M5s in Campidoglio, Linda Meleo, "da quel poco che c'è scritto del piano industriale di Eur spa nella delibera capiamo che, di fatto, stiamo chiedendo a tutti i contribuenti di mettere 93 milioni in questa ricapitalizzazione. Ai cittadini però - spiega Meleo in una nota - non vengono chiarite le cause di questa crisi". Per Marco Di Stefano di Udc FI, le "dieci ore di ostruzionismo dinanzi a una proposta di delibera sulla ricapitalizzazione di Eur spa" sono state determinate da "una maggioranza oramai allo sfascio completo, che continua a non avere la forza di mantenere il numero legale". (segue) (Rer)