Francia: TotalEnergies denunciata per aver fornito carburante ad aerei russi in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda francese TotalEnergies è stata denunciata per "complicità in crimini di guerra", con l'accusa id aver fornito carburante agli aerei russi nell'ambito del conflitto in Ucraina. Lo riferisce il quotidiano "Le Monde", spiegando che la denuncia è stata presentata dalle organizzazioni on governative Razom we Stand e Darwin Climax Coalitions. Il gruppo petrolifero è accusato di aver estratto gas da un giacimento utilizzato per fabbricare cherosene destinato agli aerei dell'esercito russo impiegati, in particolare, nell'attacco a Mariupol, porto sud orientale dell'Ucraina. TotalEnergies ha risposto sulle pagine di "Le Monde", parlando di accuse "oltraggiose e diffamatorie". (Frp)