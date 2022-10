Sardegna: Barbagia, accordo con Kirghizistan per import-export e manodopera agricola qualificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guarda all’est asiatico il Distretto Rurale della Barbagia. Dopo la cooperazione internazionale con il Libano, e nello specifico con le cooperative agricole di due regioni storiche libanesi, con il progetto Mitra che mira a una crescita delle due realtà rurali, appena pochi giorni fa ha firmato a Biskek, capitale del Kirghizistan, un protocollo di intesa con la Camera di Commercio Kirghisa. Tema dell’accordo internazionale l’attivazione di un canale diretto di import ed export, anche in campo turistico, e la creazione di un canale legale e assiduo per il reperimento di manodopera Kirghisa per le campagne della Barbagia e della Sardegna, al fine di sopperire alla cronica ed insostenibile mancanza di operai agricoli. “L’accordo è stato possibile grazie all’iniziativa dell’Ambasciata Kirghisa in Italia - spiega Efisio Arbau, presidente del Distretto Rurale Barbagia - in particolare su proposta del Console Sultan Barakanov e su organizzazione del presidente delle associazioni sarde che curano direttamente i rapporti con i Kirghisi, l’imprenditore della ristorazione e del turismo Luigi Dedoni presidente di Comunità Imprese”. (segue) (Rsc)