Sardegna: Barbagia, accordo con Kirghizistan per import-export e manodopera agricola qualificata (2)

- Il Kirghizistan è uno Stato dell'Asia centrale di circa sei milioni di abitanti, senza sbocco sul mare, confinante con la Cina ed altre tre repubbliche ex sovietiche: Kazakistan, Tagikistan e Uzbekistan. Ha una economia prettamente rurale ed ha avviato in questi anni una seria riorganizzazione fondata sulla operatività di diverse agenzie che promuovo lo sviluppo locale. Tra queste, la più importante e storica, la Camera di Commercio del Kirghizistan.“Per il Distretto Rurale della Barbagia si pongono le basi per la creazione di un canale diretto con le corrispondenti autorità deputate al commercio, al turismo, agli investimenti ed all’occupazione in Kirghizistan - continua Arbau -. In particolare con l’idea di favorire il commercio delle nostre produzioni locali sul versante asiatico, posta la posizione geografica ed i rapporti stretti con gli Stati confinanti, e da subito attivare un canale per garantire manodopera all’asfittico mercato del lavoro in campo agricolo della Barbagia e della Sardegna. Attualmente nelle aziende zootecniche sarde lavorano più settantenni che trentenni e che, finita l’epoca degli operai rumeni, questo canale Kirghiso può dare una opportunità agli imprenditori agricoltori barbaricini”. (segue) (Rsc)