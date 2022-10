Sardegna: Barbagia, accordo con Kirghizistan per import-export e manodopera agricola qualificata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una opportunità che arricchirà socialmente e culturalmente le due comunità - commenta invece Luigi Dedoni - Si tratta di aprire le porte anche a canali commerciali, a una terra lontana ma che, proprio dal punto di vista economico, ha numerose analogie con la nostra isola”. In Kirghizistan si allevano oltre cinque milioni di pecore, e centinaia di migliaia di bovini, capre, asini e cavalli; allevamento equino che li vede, tra l’altro, tra i più rinomati cavalieri asiatici. Pensiero condiviso anche dal Presidente della Camera di Commercio e Industria della Repubblica del Kirghizistan M. Sharshekeyev per il quale “la firma di questo documento con il Distretto Rurale Barbagia rappresenta l’apertura di una porta che permetterà una maggiore sicurezza per la circolazione della manodopera e per i rapporti commerciali”. (Rsc)