Regno Unito: sottosegretario Commercio, Truss e Kwarteng determinati su piani econimici

- La prima ministra britannica Liz Truss e il cancelliere dello Scacchiere Kwasi Kwarteng sono "determinati e risoluti" nel realizzare i loro piani per rilanciare l'economia nazionale. Lo ha dichiarato il sottosegretario per la Politica commerciale britannico, Greg Hands, ai microfoni di “Sky News”. Alla domanda se ci sarebbe stata una revisione del pacchetto fiscale, Hands ha detto che il Regno Unito dovrà aspettare sino al 31 ottobre per ascoltare il piano di bilancio a medio termine di Kwarteng che giovedì ha interrotto la sua visita a Washington per partecipare alle riunioni di Banca mondiale e Fondo monetario internazionale per tornare a Londra. "Ho visto la prima ministra ieri. Lei e il cancelliere sono assolutamente determinati a realizzare il piano di crescita", ha detto Hands. (Rel)