Imprese: Danone inizia ad abbandonare le attività in Russia

- Il gruppo agroalimentare francese Danone ha annunciato che abbandonerà la sua attività in Russia nell'unità "prodotti caseari di origine vegetale", che rappresenta la parte più importante dei suoi asset nel Paese. "Danone annuncia oggi la sua decisione di lanciare un processo di trasferimento del controllo della sua attività Essential Dairy and Plant-based (Edp) in Russia", ha reso noto il gruppo, che conserverà sua sua divisione per bambini. Danone ha spiegato che l'operazione sarà sottoposta all'autorizzazione delle autorità competenti. (Frp)