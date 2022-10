Libia: ambasciatore del Qatar esprime sostegno a nuovo inviato Onu e a stabilità Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore del Qatar in Libia, Khalid Mohammed bin Zabin al Dosari ha incontrato ieri Raisedon Zenenga, capo ad interim della missione di sostegno delle Nazioni Unite (Unsmil). Lo ha riferito il ministero degli Esteri del Qatar in un comunicato stampa, specificando che l'incontro ha esaminato le relazioni di cooperazione bilaterale tra Doha e le Nazioni Unite e gli ultimi sviluppi in Libia. Durante l'incontro, l'ambasciatore ha ribadito il pieno sostegno del suo Paese ad Abdoulaye Bathily, il nuovo inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, al fine di promuovere il processo politico e la stabilità nel Paese. Al Dosari ha anche ribadito "il sostegno del Qatar al percorso politico libico, alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza e a tutte le soluzioni pacifiche che preservano l'unità, la stabilità e la sovranità della Libia, e realizzano le aspirazioni del suo popolo fraterno per lo sviluppo e la prosperità". (Lit)