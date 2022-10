'Ndrangheta: operazione Ros in Emilia, sequestrati beni per 10 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Raggruppamento operativo speciale ed il Comando provinciale Carabinieri di Reggio Emilia hanno dato esecuzione ad una misura di prevenzione patrimoniale che ha portato al sequestro di beni per un valore di circa 10 milioni di euro a carico dei fratelli Antonio e Cesare Muto, il primo dei quali condannato con sentenza irrevocabile nell’ambito del processo “Aemilia” per associazione di tipo mafioso, truffa ed estorsione, tutti reati aggravati dall’art. 416 bis.1 c.p., in quanto appartenente al sodalizio ‘ndranghetistico emiliano, storicamente legato alla cosca Grande Aracri di Cutro (KR). L’operazione “Grimilde”, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Bologna, dottoressa Beatrice Ronchi, ha interessato le province di Reggio Emilia, Parma, Mantova e Crotone, ed ha comportato il sequestro di: cinque aziende operanti nel settore degli autotrasporti ed immobiliare, del valore complessivo di tre milioni di euro; sei immobili (tra cui un capannone industriale sede delle aziende di autotrasporti, quattro abitazioni, un fabbricato in corso di costruzione), acquistati ad un prezzo complessivo di 3 milioni euro; 92 veicoli, tra cui 28 trattori stradali, 43 semirimorchi, cinque autobus, quattro furgoni, due autocarri, dieci autovetture tra cui una Maserati e due Volkswagen, un motociclo ed un quadriciclo, acquistati ad un prezzo complessivo di oltre 1 milione e mezzo di euro; 18 rapporti bancari le cui giacenze complessive sono tuttora ignote. (segue) (Rin)