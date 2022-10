'Ndrangheta: operazione Ros in Emilia, sequestrati beni per 10 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini patrimoniali condotte dal Reparto Investigativo del Ros, svolte sulla scia degli accertamenti condotti per l’operazione “Grimilde”, hanno confermato la riferibilità ai fratelli Muto di diverse attività imprenditoriali, formalmente intestate a prestanome, nonché l’accumulo illecito di significativi patrimoni personali. Dall’esito delle indagini patrimoniali svolte nei confronti degli interessati, corroborate dalle risultanze emerse a seguito dei precedenti interventi, sono state trovate conferme in ordine alla gestione occulta di imprese operanti su tutto il territorio nazionale. Dopo appena 2 mesi dall’interdittiva antimafia che li aveva colpiti nel 2013, i fratelli Muto hanno costituito ed avviato una nuova società di trasporti e viaggi turistici, la Cospar, intestandone le quote al prestanome Salvatore Nicola Pangalli, ingegnere di origini crotonesi. Grazie agli accertamenti bancari è stato possibile accertare che il Pangalli ha costituito la Cospar con provvista messagli a disposizione dalle società dei Muto facendola transitare sui conti di una società “cartiera”. Da ultimo, l’indagine economico-finanziaria ha confermato i legami tra i fratelli Muto e gli altri imprenditori già condannati per aver fatto parte del sodalizio ‘ndranghetistico emiliano, quali Giuseppe Giglio ed i fratelli Vertinelli. (Rin)