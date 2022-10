Libia: procura, custodia cautelare per il capo missione in Uganda per sospetta corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale della Libia, Al Siddiq al Sour, ha ordinato la custodia cautelare del capo della missione libica in Uganda per aver agito intenzionalmente nella gestione di fondi stimati in 250mila dollari e per l’appropriazione indebita di 760mila dollari nel periodo dal 2013 al 2017. Lo ha reso noto l’ufficio del procuratore generale in una nota stampa, secondo cui la decisione fa parte degli sforzi per continuare a combattere i crimini di corruzione e arrestare i responsabili. Lo scorso 12 ottobre, la procura ha ordinato di porre in stato di custodia cautelare tre ex capi della missione libica in Ucraina, in attesa delle indagini, con l'accusa di corruzione riguardo i fondi statali destinati al servizio medico e anche alle borse di studio per il periodo dal 2012 al 2019. (Lit)