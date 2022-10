Credito: "Les Echos", Axa "vola in soccorso" di Monte dei Paschi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo assicurativo francese Axa "vola in soccorso" di Monte dei Paschi di Siena. Lo scrive il quotidiano "Les Echos", spiegando che Axa è pronta ad investire almeno 140 milioni di euro nel settimo aumento di capitale della banca in 14 anni, che ammonta a 2,5 miliardi di euro. Il lancio dell'operazione "ha scatenato il panico sui mercati", scrive "Les Echos", spiegando che il gruppo francese "non aveva altra scelta se voleva restare vicino al suo partner italiano". "Molte banche erano reticenti, ma degli investitori si sono impegnati presso il consorzio per acquistare nuove azioni pari ad una somma di circa 500 milioni di euro", spiega una fonte. "Questo limita i nostri rischi e nonostante la prossima recessione, la guerra in Ucraina e l'inflazione galoppante siamo fiduciosi nel successo dell'operazione", aggiunge la fonte.(Frp)