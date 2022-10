Marocco: relatore Onu su povertà estrema e diritti umani in visita nel Paese dal 6 al 19 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla povertà estrema e i diritti umani, Olivier de Schutter, si recherà in visita ufficiale in Marocco dal 6 al 19 dicembre 2022, su invito del governo marocchino. Lo ha annunciato l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, secondo cui questa visita mira a valutare gli sforzi per combattere la povertà e proteggere i diritti umani dei poveri in Marocco. Il relatore speciale ha invitato tutte le persone e le organizzazioni interessate, compresa la società civile, gli attivisti e gli accademici, a fornire contributi su questioni prioritarie per preparare la visita. (Mar)