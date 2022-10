G20: nessuna dichiarazione congiunta a Washington, pesano tensioni Usa-Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri delle Finanze e i banchieri centrali del Gruppo delle 20 maggiori economie del Globo (G20) hanno concluso i colloqui a Washington senza raggiungere un consenso in merito ai contenuti di una dichiarazione congiunta. Lo riferiscono fonti a conoscenza delle discussioni citate dalla stampa Usa, secondo cui hanno gravato sui colloqui le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita per il recente taglio della produzione petrolifera sancito dall'Opec+. La ministra delle Finanze dell'Indonesia Sri Mulyani Indrawati, che rappresenta la presidenza di turno del G20, ha dichiarato durante una conferenza stampa a margine dell'incontro che "tutti i Paesi membri hanno sottolineato la grande importanza di continuare a preservare il G20 come principale foro economico per la cooperazione". La ministra ha ammesso che il gruppo sconta "molte sfide" e "divergenze di vedute", alimentate "dall'aggravamento dei conflitti geopolitici e dalla guerra in Ucraina, che hanno esacerbato e aggravato la situazione economica". (segue) (Was)