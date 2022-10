G20: nessuna dichiarazione congiunta a Washington, pesano tensioni Usa-Arabia Saudita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Arabia Saudita sono protagonisti da giorni di duri scambi di accuse, dopo la decisione dell'Opec+ - l’alleanza che riunisce i membri del cartello petrolifero Opec e produttori indipendenti come la Russia - di ridurre la produzione di petrolio greggio per sostenerne i prezzi a livello globale. L'amministrazione del presidente Joe Biden ha reagito con durezza alla decisione, accusando Riad di aver allineato la propria politica energetica alla Russia e annunciando "conseguenze". Il governo saudita ha replicato accusando l'amministrazione Biden di aver esercitato pressioni politiche per spingere Riad a rinviare il taglio della produzione a dopo le elezioni di medio termine, in programma negli Stati Uniti il mese prossimo. (segue) (Was)