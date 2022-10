G20: nessuna dichiarazione congiunta a Washington, pesano tensioni Usa-Arabia Saudita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore delle comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ha spiegato mercoledì che il presidente Joe Biden avrebbe deciso di riconsiderare le relazioni con Riad dopo la decisione di quest'ultima di sostenere il taglio alla produzione globale di greggio, “una mossa destinata a garantire ulteriori entrate alla Russia e a provocare un nuovo innalzamento dei prezzi dei carburanti negli Usa a poche settimane dalle elezioni di medio termine”. Da parte sua, il ministro di Stato per gli Affari esteri saudita, Adel al Jubeir, nel corso di un’intervista rilasciata la scorsa settimana all’emittente statunitense “Fox news” ha affermato che “il petrolio non è un’arma e l’Arabia Saudita non intende politicizzare questa risorsa”. “Il petrolio, ai nostri occhi, è un bene importante per l'economia globale, in cui abbiamo un grande interesse”, ha dichiarato il ministro di Stato saudita. (segue) (Was)