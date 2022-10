G20: nessuna dichiarazione congiunta a Washington, pesano tensioni Usa-Arabia Saudita (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri saudita ha ribadito a sua volta tramite un comunicato che la decisione presa il 5 ottobre scorso da Opec+ di tagliare la produzione di greggio di due milioni di barili al giorno, è stata presa all’unanimità dagli Stati membri del gruppo e si inserisce in un quadro meramente economico. “I risultati degli incontri di Opec+ sono il frutto del consenso tra gli Stati membri e non si basano su decisioni unilaterali”, ha chiarito l’Arabia Saudita, aggiungendo: “Questi risultati si basano esclusivamente su considerazioni economiche che tengono conto del mantenimento dell'equilibrio tra domanda e offerta sui mercati petroliferi”. (segue) (Was)