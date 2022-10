G20: nessuna dichiarazione congiunta a Washington, pesano tensioni Usa-Arabia Saudita (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Regno ha chiarito attraverso la sua continua consultazione con l'amministrazione statunitense che tutte le analisi economiche indicano che il rinvio di un mese della decisione dell'Opec+ avrebbe avuto conseguenze economiche negative", si legge poi nella nota. Circa le proprie relazioni con gli Usa, il ministero saudita ha chiarito che Riad considera il proprio rapporto con Washington “strategico” e “al servizio degli interessi comuni di entrambi i Paesi”. “Il Regno sottolinea anche l'importanza di costruire sui solidi pilastri su cui si sono basate le relazioni tra Arabia Saudita e Stati Uniti negli ultimi otto decenni. Questi pilastri includono il rispetto reciproco, il rafforzamento degli interessi comuni, il contributo attivo a preservare la pace e la sicurezza regionali e internazionali, la lotta al terrorismo e all'estremismo e il raggiungimento della prosperità”, continua la nota. “Qualsiasi tentativo di distorcere i fatti sulla posizione del Regno in merito alla crisi in Ucraina è deplorevole e non cambierà la sua posizione”, ha chiarito Riad. (Was)