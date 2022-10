Giappone: produzione acciaio grezzo prevista in forte calo sino a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di acciaio grezzo del Giappone nel quarto trimestre 2022 registrerà un calo del 6,8 per cento su base annua, a 22,55 milioni di tonnellate. E' la previsione formulata dal ministero dell'Economia, del commercio e dell'industria di quel Paese. La domanda di prodotti in acciaio, inclusi quelli destinati all'esportazione, dovrebbe calare del 3,8 per cento a 20,65 milioni di tonnellate nel medesimo periodo. il ministero prevede un calo delle esportazioni del 10,8 per cento a 6,20 milioni di tonnellate nel quarto trimestre. (Git)