Giappone: governo rivede legge per consentire acquisti di Gnl in caso di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha approvato un piano per consentire al ministero dell'Industria di chiedere all'azienda di Stato Japan Oil, Gas nad Metals National Corporation (Jogmec) di acquistare gas naturale liquefatto (Gnl) in caso di emergenza. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Industria giapponese, Yasutoshi Nishimura. Il Giappone intende rivedere anche un'altra legge per consentire al governo di ordinare ai grandi consumatori di gas urbano di limitarne l'utilizzo in caso di emergenza, ha spiegato il ministro. (segue) (Git)