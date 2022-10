Giappone: governo rivede legge per consentire acquisti di Gnl in caso di emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha siglato alla fine del mese scorso un memorandum di cooperazione col colosso petrolifero di Stato della Malesia, Petronas, per l'approvvigionamento di gas naturale liquefatto (Gnl) nell'eventualità di crisi delle forniture o di emergenze energetiche come quella degli ultimi mesi. L'accordo è stato annunciato dal ministero dell'Economia, del commercio e dell'industria giapponese, a margine della conferenza virtuale LNG Producer-Consumer Conference che si è tenuta il 29 settembre. La Malesia è uno tra i maggiori produttori di Gnl al mondo, e lo scorso anno è stata fornitrice del 13,6 per cento delle importazioni complessive di gas naturale liquefatto del Giappone, più di qualunque altro Paese ad eccezione dell'Australia. (segue) (Git)