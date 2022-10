Giappone: governo rivede legge per consentire acquisti di Gnl in caso di emergenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo annunciato dal governo giapponese, in vista di una stagione invernale che si preannuncia difficile sul fronte della competizione globale per le forniture energetiche, prevede anche la valutazione di investimenti congiunti nell'estrazione e stoccaggio di Gnl, e la fornitura da parte del Giappone di tecnologie per la riduzione delle emissioni inquinanti. L'accordo nasce anche da considerazioni di carattere geografico: la Malesia è il fornitore di Gnl più vicino al Giappone, e si prospetta dunque il partner ideale per far fronte a eventuali emergenze sul fronte dell'approvvigionamento energetico; inoltre, i Paesi del Sud-est asiatico hanno scarsa necessità del Gnl per il riscaldamento durante i mesi invernali, che invece coincidono con un picco della domanda da parte del Giappone. (Git)