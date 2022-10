Usa: un agente di polizia tra le vittime della sparatoria in Carolina del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le cinque vittime della sparatoria verificatasi ieri pomeriggio a Raleigh, nella Carolina del Nord, figura anche un agente di polizia di 49 anni. Lo ha riferito il dipartimento di polizia locale, secondo cui l'agente, Truong Thai, in servizio dal 1999, ha perso la vita presso il Sunrise Hospital and Medical Center, dove si trovava ricoverato per una ferita di arma da fuoco al petto. La polizia cittadina ha comunicato su Twitter che il responsabile è stato catturato cinque ore dopo l’incidente, ma per il momento non sono stati forniti dettagli sulla sua identità o sul movente. La sparatoria è avvenuta intorno alle 18 locali nel quartiere di Hedingham. “La nostra comunità deve rimanere unita, e aiutare chi ha bisogno in questo momento: dobbiamo fermare questa violenza insensata”, ha commentato la sindaca. (Was)