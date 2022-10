Francia-Libano: ministra Esteri Colonna arrivata a Beirut per visita ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- La ministra degli Esteri francese Catherine Colonna è arrivata in Libano ieri sera per una visita ufficiale. Lo ha riferito un comunicato dell’ambasciata francese a Beirut ripreso dall’agenzia di stampa libanese “Nna”. Nella giornata di oggi Colonna incontrerà il presidente Michel Aoun, il premier designato Najib Miqati e l’omologo Abdallah Bou Habib. "Con l'avvicinarsi della scadenza costituzionale per l'elezione del nuovo presidente libanese, la ministra ricorderà l'attaccamento della Francia al buon funzionamento delle istituzioni libanesi", aveva reso noto in precedenza il ministero francese. "Colonna sottolineerà del resto che è urgente che il Libano di doti di una governo in pieno esercizio", aveva aggiunto la nota. (Lib)